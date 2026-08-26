По кортам преткновения нашли решение

В Иркутске разворачиваются информационные спекуляции вокруг теннисных кортов на улице Чернышевского. Собственники объектов через СМИ и общественников представляют душераздирающую историю о том, что городская администрация через суд, якобы, добивается их сноса.
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