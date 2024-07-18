ВС РФ уничтожили безэкипажные катера ВСУ

О произошедшем информировали в Минобороны России, цитирует ведомство RT. В ночное время в акватории Черного моря были выявлены и уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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