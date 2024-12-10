Брайан Уиндхорст: «Лавин проводит отличный сезон, но я не слышал, что им кто-то интересуется. Два года назад было бы иначе, но сейчас в НБА другие правила»

Защитник «Буллс» заработает 138 миллионов долларов до конца сезона-26/27, включая опцию игрока. Инсайдер ESPN заявил, что с учетом новых финансовых ограничений в НБА вряд ли кто-то рискнет взять на себя такой контракт даже с учетом хорошей игры баскетболиста.