Брайан Уиндхорст: «Лавин проводит отличный сезон, но я не слышал, что им кто-то интересуется. Два года назад было бы иначе, но сейчас в НБА другие правила»

Защитник «Буллс» заработает 138 миллионов долларов до конца сезона-26/27, включая опцию игрока. Инсайдер ESPN заявил, что с учетом новых финансовых ограничений в НБА вряд ли кто-то рискнет взять на себя такой контракт даже с учетом хорошей игры баскетболиста.
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