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ВС России берут в полуохват Орехов и штурмуют критически важную трассу H-08

ВС России берут в полуохват Орехов и штурмуют критически важную трассу H-08

Российские бойцы 42-й гвардейской дивизии берут в полуохват город Орехов и штурмуют критически важную для России и Украины трассу H-08.

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