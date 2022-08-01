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Со дня смерти Шатунова - 40 дней, поклонники вспоминают: «таких не было и не будет»

Со дня смерти Шатунова - 40 дней, поклонники вспоминают: «таких не было и не будет»

Со дня ухода из жизни легендарного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прошло 40 дней. Поклонники артиста вспоминают его ежедневно.

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