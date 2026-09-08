Доступ к цифровому рублю расширят до конца года

Проблему с доступом к цифровому рублю на iPhone рассчитывают решить до конца года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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