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Артели в сталинское время и их роль в советской экономике

Артели в сталинское время и их роль в советской экономике

    Артель представляет собой собрание людей, объединенных добровольным желанием совместно трудиться, при этом подразумевая равную ответственность, участие в управлении трудовым процессом и справедливое распределение доходов.

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