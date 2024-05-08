Артели в сталинское время и их роль в советской экономике

Артель представляет собой собрание людей, объединенных добровольным желанием совместно трудиться, при этом подразумевая равную ответственность, участие в управлении трудовым процессом и справедливое распределение доходов.
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