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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Спартак» обыграл «Зенит» по всем статьям. Что теперь – «Зенит» плохой? Нет. Футбол – это не наука. Сегодня у тебя все летит в ворота, завтра – нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые должны бороться за чемпионство в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ .

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