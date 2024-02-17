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Свежие комментарии

Суд удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde на 143 млрд рублей

Российская компания также подавала исковое заявление почти на 106 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск российской компании «Русхимальянс» к немецкой Linde GmDH на 143 млрд рублей.

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