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ВСУ показывают, что готовятся к форсированию Днепра

ВСУ показывают, что готовятся к форсированию Днепра

Враг перебросил силы под Херсон в район Каховки, бои усиливаются, ВСУ всем своим видом демонстрируют, что готовятся к форсированию ДнепраВСУ усиливают группировку войск у фронта, создавая угрозу наступательных действий в районе Новой Каховки.

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