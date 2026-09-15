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Татарстанда әйләнә-тирә мохиткә 7,1 млрд сумлык зыян китерү очраклары ачыкланган

Татарстанда әйләнә-тирә мохиткә зыян китерү буенча 115 очрак ачыкланып, 7,1 млрд сумлык зарар исәпләнгән.

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