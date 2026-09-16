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ТАСС

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В Афинах прошел митинг госслужащих против внесения изменений в конституцию

В Афинах прошел митинг госслужащих против внесения изменений в конституцию

АФИНЫ, 16 сентября. /ТАСС/. Митинг активистов Высшего совета профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY) против намерения властей внести изменения в конституцию страны прошел в центре Афин.

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