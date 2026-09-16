В Афинах прошел митинг госслужащих против внесения изменений в конституцию

АФИНЫ, 16 сентября. /ТАСС/. Митинг активистов Высшего совета профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY) против намерения властей внести изменения в конституцию страны прошел в центре Афин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым