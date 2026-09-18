📄 Около 700 жителей других регионов России смогут проголосовать в Керчи Также порядка 16 тысяч местных жителей заранее подали заявления на дистанционное электронное голосование.
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