Врач Мещерякова: мужчины должны с осторожностью есть куриное мясо

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о продуктах, способных навредить мужскому здоровью. Врач Мещерякова проинформировала, что существуют группы продуктов, которые мужчины должны есть с осторожностью или не есть совсем.
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