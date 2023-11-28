Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Начать увеличивать демографию с депутатов и чиновников. Вернуть их детей из-за бугра, и, вперед. Они материально обес...Путин: многодетно...
  • Аким Воземчук
    Эти дурочки давно перебрались в теплые штаты и возвращаться не собираются.Развели сороса на бабки и осели .А здесь он...ЕСПЧ обязал Росси...
  • Юрий анин
    Россия уже не признает юрисдикцию Страсбургского суда с прошлого года.ЕСПЧ обязал Росси...

Сын Шаинского: немецкий рэпер Liaze украл музыку из "песенки крокодила Гены"

Сын Шаинского: немецкий рэпер Liaze украл музыку из "песенки крокодила Гены"

Рэпер из Германии Liaze (настоящее имя Илья Рейзвих), который записал трек под названием "2003" со словами и музыкой из "песенки крокодила Гены", не предупредил наследников композитора Владимира Шаинского об этом и украл музыку, хотя и говорил представителям своего лейбла, что уладил все вопросы по авторским правам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх