Сын Шаинского: немецкий рэпер Liaze украл музыку из "песенки крокодила Гены"

Рэпер из Германии Liaze (настоящее имя Илья Рейзвих), который записал трек под названием "2003" со словами и музыкой из "песенки крокодила Гены", не предупредил наследников композитора Владимира Шаинского об этом и украл музыку, хотя и говорил представителям своего лейбла, что уладил все вопросы по авторским правам.