Вовремя продать - это предвидеть. Ахметов активизируется на Западной Украине и переводит активы в Европу

За почти три года специальной военной операции почти не изменился Топ-10 самых богатых украинцев. В 2021 году эту в десятку входили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр и Галина Гереги, Петр Порошенко, Вадим Новинский, Александр Ярославский, Юрий Косюк.