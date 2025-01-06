Вовремя продать - это предвидеть. Ахметов активизируется на Западной Украине и переводит активы в Европу

За почти три года специальной военной операции почти не изменился Топ-10 самых богатых украинцев. В 2021 году эту в десятку входили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр и Галина Гереги, Петр Порошенко, Вадим Новинский, Александр Ярославский, Юрий Косюк.
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