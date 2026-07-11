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Спорт Уик-Энд

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«Спорт вне политики!» World Gymnastics поддержала МОК в отношении допуска российских атлетов

«Спорт вне политики!» World Gymnastics поддержала МОК в отношении допуска российских атлетов

В Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) поприветствовали решение Международного олимпийского комитета в отношении российских атлетов, отметив свою позицию по независимости спорта от политики.

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