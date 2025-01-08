Малкин пропустил матч «Питтсбурга» впервые с 2022 года

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускает матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» из-за травмы верхней чести тела, о чем ранееРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускает матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» из-за травмы верхней чести тела, о чем ранее сообщила лига.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии