В Британии раскрыли предсказания Ванги и Нострадамуса на 2025 год

Болгарская ясновидящая Ванга (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова) и французский астролог Нострадамус, несмотря на то, что жили в разные эпохи, «одинаково точно» предсказали войну в Европе в 2025 году.
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