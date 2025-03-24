Грабила, грабила, а конец настал: как обогащалась «золотая судья» Хахалева, а теперь в ее доме клиника для наркоманов Ольга БезродняяЕлена Хахалева, заместитель председателя Краснодарского краевого суда, попала в центр скандала из-за свадьбы дочери, вызвавшей возмущение общественности и подоплеку обвинений в коррупции.