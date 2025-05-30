Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Как готовят оборотней в погонах: будущее полиции начинается со студенческой взятки

Как готовят оборотней в погонах: будущее полиции начинается со студенческой взятки

Всё великое начинается с малого. Вот и российская коррупция в полиции — отнюдь не исключение. Кто-то по наивности думает, что полицейский впервые протягивает потную ладонь за конвертом уже в отделе, сдав «УПК» под подшивку и надев мундир.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Этим выпускникам, не надевая погон, надо давать диплом торгового менеджера.
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16 час.
Леонид
Это кадры, воспитываемые для охраны правящего класса от рабочего. Особенно в &quot;случае чего&quot;. Остальное дополнения, призванные скрасить будни. Эту и многие другие &quot;особенности&quot; российской государственности можно вылечить. Для этогот нужно заняться одним едиственным ведомством. После наладки его работы, остальные исправятся постепенно сами. А вот это главное должно стать независимым, беспристрастным, неподкупным и самое главное - открытым и публичным. Сейчас оно у нас тоже настроено исключительно на поддержание и утверждение интересов правящего класса. И вот лечение этого ведомства нужно делать в особом порядке и с особой тщательностью. Пока власть в этом не заинтересована. И покуда это так, ничего не изменится в лучшую сторону. Не ждите.
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16 час.
valentina sergeeva
Если и не правило, то, увы, норма, как и во всех учебных образованиях после 90-х.
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15 час.
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