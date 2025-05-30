Как готовят оборотней в погонах: будущее полиции начинается со студенческой взятки

Леонид

Это кадры, воспитываемые для охраны правящего класса от рабочего. Особенно в "случае чего". Остальное дополнения, призванные скрасить будни. Эту и многие другие "особенности" российской государственности можно вылечить. Для этогот нужно заняться одним едиственным ведомством. После наладки его работы, остальные исправятся постепенно сами. А вот это главное должно стать независимым, беспристрастным, неподкупным и самое главное - открытым и публичным. Сейчас оно у нас тоже настроено исключительно на поддержание и утверждение интересов правящего класса. И вот лечение этого ведомства нужно делать в особом порядке и с особой тщательностью. Пока власть в этом не заинтересована. И покуда это так, ничего не изменится в лучшую сторону. Не ждите.