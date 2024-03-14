«Армата» уже на фронтах СВО – и ведёт огонь по противнику

Политнавигатор Российский танк Т-14 «Армата» проходит сейчас войсковые испытания. Военные специалисты определяют место танка в бою и тактику его применения: управление и разведка – либо командирский танк.
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