Песков заявил, что Россия не может предоставлять невозвратные кредиты африканским странам

На Петербургском международном экономическом форуме пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не в состоянии следовать примеру СССР и предоставлять невозвратные кредиты африканским странам, сообщает РИА Новости.
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