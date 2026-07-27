Нарколог рассказал о первых видимых признаках алкоголизма

На ранних этапах алкоголизма внешние изменения могут быть минимальными или вовсе отсутствовать, а многие из них встречаются и при других состояниях, рассказал руководитель Клиники доктора Исаева, нарколог Руслан Исаев.
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