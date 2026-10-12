Тамбиев о «Динамо»: «Игроки хорошо работают. В «Адмирале» и Караганде иногда приходилось заставлять тренироваться. Здесь не нужно»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев высказался о победе в матче со СКА (4:3 ОТ). – Когда СКА сравнял счет – 3:3, не возникло мысли взять тайм аут, чтобы команда не занервничала? Все таки 50 минут хоккеисты старались, боролись, а потом буквально за минуту упустили преимущество.