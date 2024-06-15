Иран заявил об увеличении товарооборота с Катаром

Рост товарооборота между Ираном и Катаром увеличился на 41% за апрель и май, 15 июня сообщает Mehr. Коммерческий представитель Ирана в Катаре Аббас Абдолхани заявил, что в указанный период торговые отношениям между двумя странами находились на траектории роста.