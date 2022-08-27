Обыкновенный фашизм

Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью Latvijas Radio сообщил, что намерен разобраться с жителями республики, которые выступают против политического курса страны: «Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству.
Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью Latvijas Radio сообщил, что намерен разобраться с жителями республики, которые выступают против политического курса страны: «Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству.
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