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Горят склады и военный аэродром: На Винницу обрушились неизвестные русские ракеты

Горят склады и военный аэродром: На Винницу обрушились неизвестные русские ракеты

СМИ сообщили о массированном комбинированном ударе русских по Виннице. Украинские мониторинговые каналы уверяют, что атаки подобных масштабов и интенсивности — беспрецедентные и ранее ещё не фиксировались.

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