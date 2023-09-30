Горят склады и военный аэродром: На Винницу обрушились неизвестные русские ракеты

СМИ сообщили о массированном комбинированном ударе русских по Виннице. Украинские мониторинговые каналы уверяют, что атаки подобных масштабов и интенсивности — беспрецедентные и ранее ещё не фиксировались.
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