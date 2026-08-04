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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» сыграет с «Родиной» в 1-м туре Кубка России. Начало матча – в 18:30

« Рубин » сыграет с « Родиной » на выезде в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на  стадионе «Арена Химки».

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