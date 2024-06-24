Орбан: Европа должна определиться со своими целями в конфликте на Украине

Европе нужно определиться со своими целями в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).
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