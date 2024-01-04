В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

Наладка систем отопления продолжается Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил столичной прессе, что отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции частично восстановлено, оставшиеся дома подключают к резервной системе отопления в ближайшее время.