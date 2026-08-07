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Востоковед Сафаров: соглашение в Джидде будет трудно реализовать на практике

Востоковед Сафаров: соглашение в Джидде будет трудно реализовать на практике

Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров выразил мнение, что соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана о коллективной обороне, подписанное в Джидде, будет трудно реализовать на практике.

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