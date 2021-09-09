Регионы России

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • andmitry
    " ЕР много порядочных, достойных, хороших депутатов, " Нету. Достойные, хорошие депутаты не голосуют за людоедскую п...Медведев, праймер...
  • andmitry
    1Медведев, праймер...
  • sss
    все хорошо, только смертность самая высокая, а так - "все хорошо, все хорошо"...Мутации коронавир...

Как эффективно развивать регион? Представители Удмуртии выступят на мероприятиях проекта «Регионы России — Созвездие» в Самаре

Как эффективно развивать регион? Представители Удмуртии выступят на мероприятиях проекта «Регионы России — Созвездие» в Самаре

Представители Удмуртской Республики примут участие в федеральном проекте «Регионы России: Созвездие», мероприятия которого пройдут в Самаре с 4 по 8 октября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх