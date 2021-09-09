Как эффективно развивать регион? Представители Удмуртии выступят на мероприятиях проекта «Регионы России — Созвездие» в Самаре

Представители Удмуртской Республики примут участие в федеральном проекте «Регионы России: Созвездие», мероприятия которого пройдут в Самаре с 4 по 8 октября.
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