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Леброн Джеймс: «Клипперс» лучше нас в этом сезоне»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на разгром от «Клипперс» (111:132) и объяснил поражение от соседей из Лос-Анджелеса в сезонной серии со счетом 0-4.

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