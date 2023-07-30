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Жека 2Drots: «Забрал бы из «Амкала» Левшука и Прокопа»

«Кого бы не задумываясь из «Амкала»? Сеня Левшук. При этом я сейчас вспомнил, что у нас Сэм – потрясающий игрок, Арчи – он вообще с первого сезона.

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