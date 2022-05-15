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Роберт Левандовски: «Бавария» не предложила мне новый контракт, и я решил уйти. Нужно найти наилучшее решение»

Роберт Левандовски заявил, что не получил от «Баварии» предложение по контракту. «Я не получил от «Баварии» предложения по новому контракту и решил уйти.

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