"Конфликт с детьми мигрантов в Самаре получил неприятное продолжение". Снова объявились таджикские решалы – подробности скандала

Балу -

Не хрена этим чурбанам в России делать!... Пускай свои кишлаки и аулы развивают... 30 лет назад они из кожи вон лезли чтобы русских изгнать из своих республик... Орали, что Россия их обкрадывает, а без русских они будут кушать с золота и гадить в золотые унитазы... Так вот пускай едут к себе и жрут там то, что нагадили...