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"Конфликт с детьми мигрантов в Самаре получил неприятное продолжение". Снова объявились таджикские решалы – подробности скандала

"Конфликт с детьми мигрантов в Самаре получил неприятное продолжение". Снова объявились таджикские решалы – подробности скандала

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Так, ну что. Очередные изумительные новости "с полей" миграционной политики.

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Комментарии
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Алексей Смирнов
Засилье мигрантов это политика нашего правительства под руководством президента и никакой губернатор против них не пойдёт.
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1 час.
Балу -
Не хрена этим чурбанам в России делать!... Пускай свои кишлаки и аулы развивают... 30 лет назад они из кожи вон лезли чтобы русских изгнать из своих республик... Орали, что Россия их обкрадывает, а без русских они будут кушать с золота и гадить в золотые унитазы... Так вот пускай едут к себе и жрут там то, что нагадили...
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1 час.
алекс кузь
Вот так электронные выборы влияют на все. Кто избирал этого самарского губера.
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42 мин.

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