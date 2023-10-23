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В Перми подозреваемый в нападениях с ножом на девушку отказывается от дачи показаний

В Перми подозреваемый в нападениях с ножом на девушку отказывается от дачи показаний

Житель Свердловской области сообщил, что не будет свидетельствовать против себя.В Перми подозреваемый в попытке изнасилования восемнадцатилетней девушки, отказался давать показания во время первого допроса.

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