Кинотеатры отказались от пиратских фильмов из-за ультиматума прокатчиков

Российские кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, пригрозивших не давать ключи к легальным фильмам, если киносети продолжат практику предсеансного обслуживания, узнал РБК.
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