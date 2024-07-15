За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Окс
    Пока у руля коммерсанты, их основной целью всегда будет максимальная прибыль, не смотря ни на что!Для этих категори...
  • Вад Кук
    На особняки денег хватало на оружие нет спасибо Шойгу и тем кто его поддержалТурбореактивный м...
  • АндрейБорков
    СЛОВОБЛУДИЕ, ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ХЕРНЯ НА ПОСТНОМ МАСЛЕ!!!! Ни кто ни чего не ограничивал и не собирается. ЯРЧАЙШИЙ ПРИМ...Для этих категори...

Выставка «Спутник» — вам стоит там побывать!

Выставка «Спутник» — вам стоит там побывать!

Тот самый ВАЗ-2103, засветившийся в журнале «За рулем» в год 50-летия модели, никогда не реставрировавшаяся «единичка», снимавшаяся для серии «Автолегенды СССР», несколько редчайших седанов ГАЗ-3111 Волга – таких было выпущено всего около пятисот! Вот лишь малая часть экспонатов, которые увидят посетители выставки «Спутник» в Калуге 3 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх