Выставка «Спутник» — вам стоит там побывать!

Тот самый ВАЗ-2103, засветившийся в журнале «За рулем» в год 50-летия модели, никогда не реставрировавшаяся «единичка», снимавшаяся для серии «Автолегенды СССР», несколько редчайших седанов ГАЗ-3111 Волга – таких было выпущено всего около пятисот! Вот лишь малая часть экспонатов, которые увидят посетители выставки «Спутник» в Калуге 3 августа.