Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе

Лот приобретен за 400 тысяч долларов.фото: pixabay.com/klimkinПисьмо пассажира британского трансатлантического лайнера «Титаник» полковника Арчибальда Грейси, создавшего одно из самых ярких описаний морской катастрофы 1912 года, продано на аукционе за 300 тысяч фунтов стерлингов (400 тысяч долларов) на аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Великобритании.