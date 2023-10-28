Интересная жизнь с Vera Star Владимир Путин неоднократно на весь мир заявлял о том, что Россия ставит свои собственные интересы выше любых международных договоренностей и условностей, невзирая на степень их значимости для других стран.
"Для России ВТО, больше не указ. Платите столько, сколько вам говорят": Путин своим решением буквально взбесил ЕС
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Но одновременно мы вроде бы массово начали производить свои мощности по переработке самими этой древесины и изготовлению конечной продукции из неё. Вот пусть Европа теперь и покупает её. Как и мудрые китайцы.
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Надо бы найти подтверждение этой информации, где, что открыли и каковы объемы производства. Разговор идет о миллионах кубов. У нас что проще, на том и наваривают. В долгую не хотят играть. Купи-продай, и чтобы навар за бугром остался.🤣
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1 д.
Кораблев Сергей
"поднял тарифы на древесину, которую долгие годы с удовольствием по бросовым ценам импортировал Запад" - а почему, собственно, мы наше богатство - лес продавали по бросовым ценам?
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8 час.
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