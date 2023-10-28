"Для России ВТО, больше не указ. Платите столько, сколько вам говорят": Путин своим решением буквально взбесил ЕС

ВП Владислав Петряев Но одновременно мы вроде бы массово начали производить свои мощности по переработке самими этой древесины и изготовлению конечной продукции из неё. Вот пусть Европа теперь и покупает её. Как и мудрые китайцы.

ГМ Георгий Михалев Надо бы найти подтверждение этой информации, где, что открыли и каковы объемы производства. Разговор идет о миллионах кубов. У нас что проще, на том и наваривают. В долгую не хотят играть. Купи-продай, и чтобы навар за бугром остался.🤣