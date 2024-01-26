Путин призвал Минфин поддержать участников СВО

ЮВ

Юрий Во

Все время думаю, что означают призывы, поручения, указания, распоряжения нашего Президента. Что такое Указ Президента - понимаю. ибо это документ, предусмотренный Законом. А все вышеперечисленное - это что ? Видимо, это просто пожелания Президента, которые, в принципе, очень желательны, но необязательны к исполнению. Соответственно, за их неисполнение - тем, к кому они адресованы, ничего не грозит. Это если по Закону. На деле ситуация несколько иная. Вышеуказанные пожелания, обычно исполняются, ибо "неисполнение" чревато оргвыводами. Т.е. получив "волшебный пинок" от Президента, чиновник начинает делать то, что и так обязан делать по должности. И сразу находятся деньги и организационные возможности. А до этого "пинка" и денег и организации - не было. Зато как красиво получается. Как только Президент дал "пинка"- распоряжение - все сразу "сделалось" и Президент в "шоколаде", ибо проявил отеческую заботу и добился того, что не делалось годами. И как то забывается, что все это могло было быть сделано без Президента, если бы чиновник нормально исполнял свои обязанности. А так всем хорошо : и Президент "в шоколаде" и чиновник "хорошо отработал, показав свою доблесть ниве "тяжелой" чиновничьей работы. Чиновник еще и медальку может получить за "успехи" в работе на подведомственной территории. Это все я говорю о том, что наш Президент любит давать призывы к тому, что и без него должно делаться.