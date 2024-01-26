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Путин призвал Минфин поддержать участников СВО

Путин призвал Минфин поддержать участников СВО

Президент РФ Владимир Путин призвал министров поддерживать бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Все время думаю, что означают призывы, поручения, указания, распоряжения нашего Президента. Что такое Указ Президента - понимаю. ибо это документ, предусмотренный Законом. А все вышеперечисленное - это что ? Видимо, это просто пожелания Президента, которые, в принципе, очень желательны, но необязательны к исполнению.   Соответственно, за их неисполнение - тем, к кому они адресованы, ничего не грозит. Это если по Закону. На деле ситуация несколько иная. Вышеуказанные пожелания, обычно исполняются, ибо &quot;неисполнение&quot; чревато оргвыводами. Т.е. получив &quot;волшебный пинок&quot; от Президента, чиновник начинает делать то, что и так обязан делать по должности. И сразу находятся деньги и организационные возможности. А до этого &quot;пинка&quot; и денег и организации - не было. Зато как красиво получается. Как только Президент дал &quot;пинка&quot;- распоряжение - все сразу &quot;сделалось&quot; и Президент в &quot;шоколаде&quot;, ибо проявил отеческую заботу и добился того, что не делалось годами. И как то забывается, что все это могло было быть сделано без Президента, если бы чиновник нормально исполнял свои обязанности. А так всем хорошо : и Президент &quot;в шоколаде&quot; и чиновник &quot;хорошо отработал, показав свою доблесть ниве &quot;тяжелой&quot; чиновничьей работы.  Чиновник еще и медальку может получить за &quot;успехи&quot; в работе на подведомственной территории.  Это все я говорю о том, что наш Президент любит давать призывы к тому, что и без него должно делаться.
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