Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press4868 прочтений Вчера Техническое превосходство Российской Федерации в сфере вооружений неоспоримо, и самые эффективные системы могут быть использованы в потенциальном прямом столкновении с Североатлантическим альянсом, заявил американский военный эксперт Ли Слашер в социальной сети Х (бывшая Twitter).