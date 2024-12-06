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В США сделали неожиданное заявление о России

В США сделали неожиданное заявление о России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press4868 прочтений Вчера Техническое превосходство Российской Федерации в сфере вооружений неоспоримо, и самые эффективные системы могут быть использованы в потенциальном прямом столкновении с Североатлантическим альянсом, заявил американский военный эксперт Ли Слашер в социальной сети Х (бывшая Twitter).

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