Орёлстат обнародовал цифры по смертности в Орловской области

В январе-ноябре 2023 года в Орловской области скончались 9999 человек. Об этом сообщил Орёлстат. В ведомстве отметили, что смертность в регионе за 11 месяцев прошлого года сократилась по сравнению с 2022 — тогда умерло 11228 орловцев.
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