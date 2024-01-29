Орёлстат обнародовал цифры по смертности в Орловской области

В январе-ноябре 2023 года в Орловской области скончались 9999 человек. Об этом сообщил Орёлстат. В ведомстве отметили, что смертность в регионе за 11 месяцев прошлого года сократилась по сравнению с 2022 — тогда умерло 11228 орловцев.