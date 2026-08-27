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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Автомобилиста» Кудашов о жизненной философии: «Жить по божьим законам»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов высказался о своей жизненной философии. – Что вы считаете своей сильной тренерской стороной? – Любой тренер, особенно главный, имеет и сильные качества, и слабые стороны, и свою философию.

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