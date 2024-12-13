В Кокоревке открыли мемориал герою СВО Алексею Теремкову

Наш земляк получил смертельное ранение при исполнении воинского долга.В селе Кокоревке Суземского района Брянщины открыли мемориальную доску гвардии полковнику, командиру десантно-штурмового батальона бригады морской пехоты Алексею Теремкову.
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