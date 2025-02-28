Не хочет делиться гонорарами? Сына Надежды Кадышевой лишили родительских прав

Громкий скандал в семье народной артистки РФ Надежды Кадышевой. Почему ее единственного сына Григория Костюка лишили родительских прав? И дают ли знаменитой бабушке видеться с внуками? Из-за чего не сложились два брака звездного наследника? В чем мужчину обвинила его вторая экс-супруга? И правда, что он сам отрекся от их общего ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».