Ученые запустили данные о 10 вызывающих рак вирусах

Перенесенные инфекционные заболевания неразрывно связаны с возникновением онкологии.Факт того, что перенесенные инфекционные вирусные заболевания приводят к возникновению некоторых видов рака, уже не вызывает сомнения у ученых.
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