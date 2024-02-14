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Ученые запустили данные о 10 вызывающих рак вирусах

Ученые запустили данные о 10 вызывающих рак вирусах

Перенесенные инфекционные заболевания неразрывно связаны с возникновением онкологии.Факт того, что перенесенные инфекционные вирусные заболевания приводят к возникновению некоторых видов рака, уже не вызывает сомнения у ученых.

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