Крокодил в Пакистане наводит на жителей страх

Жители города Касур в Пакистане пожаловались на крокодила, который вызывает страх. Шестиметровая рептилия поселилась в реке Сатледж, но не так давно она вышла на берег и целый день принимала солнечные ванны, пугая горожан.
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